Festeggiare in serenità | vietati i botti di Capodanno anche a Savignano sul Rubicone

Il Comune di Savignano sul Rubicone ricorda ai cittadini che, in conformità con il regolamento di Polizia urbana dell’Unione Rubicone e Mare, sono vietati i botti e l’uso di artifici pirotecnici durante i festeggiamenti di Capodanno. L’obiettivo è garantire una festa in sicurezza, rispettando la tranquillità e il benessere di tutti. Si invita quindi a celebrare in modo responsabile e rispettoso delle norme vigenti.

In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara - Ma in alcuni comuni della Brianza sarà vietato festeggiare coi giochi pirotecnici. monzatoday.it

Le associazioni animaliste chiedono ai sindaci di vietare i botti di capodanno. Il vademecum per tenere gli animali in sicurezza - Gli appelli di Lndc e Enpa ai sindaci, affinché predispongano apposite ordinanze. ilpescara.it

