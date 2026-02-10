Iran Khamenei grazia 919 prigionieri per l’anniversario della Rivoluzione Islamica

In Iran, il leader supremo Ali Khamenei ha deciso di concedere la grazia a 919 prigionieri. La mossa arriva in occasione dell’anniversario della vittoria della Rivoluzione Islamica, che si celebra domani. La richiesta è arrivata dal capo della magistratura, Gholam Hossein Mohseni Ejei, e la decisione è stata comunicata ufficialmente.

In Iran la Guida Suprema del Paese, Ali Khamenei, ha graziato 919 prigionieri in occasione della celebrazione dell’anniversario della Vittoria della Rivoluzione Islamica in programma domani, accogliendo la richiesta del capo della magistratura iraniana, Gholam Hossein Mohseni Ejei. Lo riporta Irna. I 919 detenuti condannati in via definitiva saranno rilasciati dalla prigione “se non hanno commesso altri reati e non hanno altre condanne”. Altri 1.189 prigionieri hanno invece avuto la pena ridotta o commutata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Teheran, 10 febbraio – La Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha deciso di concedere la grazia a 919 prigionieri.

La Repubblica Islamica dell’Iran affronta una fase di instabilità, con proteste di vasta portata che coinvolgono il paese dal 2022.

