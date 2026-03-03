A Roma, davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, si è svolta una manifestazione dell'Unione sindacati di base (Usb) il 3 marzo, con i partecipanti reduci della rivoluzione islamica che hanno espresso solidarietà a Khamenei. La protesta ha contestato l'intervento di Usa e Israele contro l'Iran, attirando un gruppo di sostenitori e manifestanti che hanno occupato la piazza in questa occasione.

Davanti all'ambasciata degli Stati Uniti un sit-in contro "l'imperialismo di Usa e Israele", ma alcuni sono lì per compiangere la defunta guida suprema. L'età è polarizzata: a sostenere la causa giovani ragazzi e anziani sessantottini. E spunta una bandiera di Hezbollah: "Sono brave persone e bravi politici" Trump rivendica l'attacco all'Iran. E attacca la Spagna: "Alleato terribile. Stop ai commerci". Ancora bombe sul Golfo È piazza Khamenei. A Roma davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, nella serata di oggi 3 marzo si è tenuta una manifestazione dell'Unione sindacati di base (Usb) contro "l'aggressione unilaterale di Usa e Israele all'Iran". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Roma i reduci della rivoluzione islamica. La manifestazione dell'Usb che sostiene Khamenei

