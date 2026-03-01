Ritratto dell’ayatollah Khamenei il guardiano intransigente della rivoluzione

L’ayatollah Ali Khamenei è al vertice della Repubblica islamica di Iran dal 1989. È stato spesso accusato da organizzazioni internazionali per i diritti umani di aver promosso una repressione sistematica del dissenso. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per il governo e la politica del paese. La sua presenza sul potere ha segnato più di tre decenni di storia politica iraniana.

Simbolo dell’opposizione all’occidente, ha consolidato il proprio potere assoluto – durato quasi 40 anni – attraverso repressione sistematica denunciata da numerose organizzazioni internazionali Teheran, 1° marzo 2026 – Al vertice della Repubblica islamica dal 1989, l’ayatollah Ali Khamenei è stato a lungo accusato da organizzazioni internazionali per i diritti umani di una repressione sistematica del dissenso. A Teheran c’è chi spera in una svolta e chi, invece, lo piange. In alcune aree della capitale si vedono lacrime e abbracci, volti tesi ma sinceramente provati, l’idea che con lui se ne vada un padre politico e religioso. Un conduttore della tv di stato ha annunciato la sua morte piangendo, con le autorità che hanno ordinato 40 giorni di lutto nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'eurodeputata della Lega Elisabetta Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: "L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo"Il video pubblicato sul profilo Instagram della parlamentare bustocca è subito diventato virale e ha avuto un'eco in Iran.

L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: "L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo"Il video pubblicato sul profilo Instagram della parlamentare bustocca è subito diventato virale e ha avuto un'eco in Iran.

Tutto quello che riguarda Ritratto.

Temi più discussi: Ritratto dell’ayatollah Khamenei, la guida suprema della repressione in Iran; Ritratto di Ali Khamenei, il delfino di Khomeini che prese il suo posto nel 1989; Ali Khamenei, ecco chi era l’ayatollah alla guida dell’Iran da oltre trent’anni; Qual è stato il ruolo della Guida Suprema in Iran e in Medio Oriente.

Chi era Ali Khamenei: il ritratto della Guida Suprema dell’IranNella notte di domenica è arrivata la conferma di Teheran. Khamenei per 37 anni ha guidato l'Iran, dal 1989, dopo la morte di Ruhollah Khomeini ... dire.it

Ali Khamenei, ecco chi era l’ayatollah alla guida dell’Iran da oltre trent’anniDalla rivoluzione islamica al potere assoluto, il ritratto dell’uomo che ha plasmato il regime iraniano e gli equilibri del Medio Oriente. panorama.it

Un momento al sole, un mio ritratto realizzato a mano a matite colorate su cartoncino, buona domenica - facebook.com facebook

Filippo Lippi 1406 1469 Ritratto femminile x.com