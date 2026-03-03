Il Verona rischia un infortunio per Joao Mario dopo un colpo alla testa di Vitik durante la partita. La difesa del Bologna si indebolisce ulteriormente, mentre l’allenatore ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi giovedì. La stanchezza tra i giocatori si fa sentire, e i problemi fisici continuano a influenzare le formazioni.

La difesa rossoblù continua perdere pezzi. Italiano ha concesso due giorni di riposo al Bologna, che riprenderà ad allenarsi giovedì: segno che la stanchezza si fa sentire. A raccontarlo anche le condizioni dei rossoblù. Miranda è ai box, Lykogiannis potrebbe tornare in gruppo dopo un mese di stop tra giovedì e venerdì. Ma a Pisa si è fermato Joao Mario: botta a un ginocchio da valutare, che l’ha costretto al cambio. E al cambio è stato costretto per un colpo alla testa pure Vitik. Con il Verona, rischiano entrambi il forfait: da capire se potranno recuperare per gli ottavi di andata di Europa League, quando Helland e De Silvestri saranno fuori lista e Miranda ai box. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A rischio per il verona. Botta per Joao Mario. Vitik, colpo alla testa

Calciomercato Juve: caccia al dopo Joao Mario, chieste informazioni al Verona per Belghali.

Joao Mario può lasciare subito la Juventus? 3 club di Serie A alla finestra per il portoghese

