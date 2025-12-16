Calciomercato Juve | caccia al dopo Joao Mario chieste informazioni al Verona per Belghali Quanto costa

La Juventus intensifica le proprie strategie di calciomercato in vista della prossima stagione, cercando rinforzi a centrocampo e in attacco. Dopo l'addio di Joao Mario, i bianconeri stanno sondando diverse piste, tra cui l'interesse per il giovane Belghali del Verona. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le possibili operazioni in corso.

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: caccia al dopo Joao Mario, chieste informazioni al Verona per Belghali. Quanto costa l'esterno algerino. La Juventus ha messo nel mirino Rafik Belghali, difensore dell' Hellas Verona, fresco di convocazione da parte di Vladimir Petkovic, attuale commissario tecnico dell'Algeria, per la Coppa d'Africa. Sono bastate appena quindici partite in Serie A per convincere la dirigenza della bontà dell'operazione estiva. Belghali fu acquisito dai belgi del Mechelen per un sesto del valore di Jackson Tchatchoua, ceduto ai Wolverhampton Wanderers per 12 milioni di euro. Questa impennata di rendimento era inattesa, soprattutto considerando che nel 2023 lo stesso Belghali aveva sofferto la rottura del legamento crociato – seguita a un problema al menisco – rimanendo fuori quasi tutta la stagione.

