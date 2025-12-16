Calciomercato Juve | caccia al dopo Joao Mario chieste informazioni al Verona per Belghali Quanto costa

La Juventus intensifica le proprie strategie di calciomercato in vista della prossima stagione, cercando rinforzi a centrocampo e in attacco. Dopo l'addio di Joao Mario, i bianconeri stanno sondando diverse piste, tra cui l'interesse per il giovane Belghali del Verona. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le possibili operazioni in corso.

l’esterno algerino. La  Juventus  ha messo nel mirino  Rafik Belghali, difensore dell’ Hellas Verona, fresco di convocazione da parte di  Vladimir Petkovic, attuale commissario tecnico dell’Algeria, per la  Coppa d’Africa. Sono bastate appena  quindici partite in Serie A  per convincere la dirigenza della bontà dell’operazione estiva. Belghali fu acquisito dai belgi del Mechelen per un sesto del valore di  Jackson Tchatchoua, ceduto ai Wolverhampton Wanderers per  12 milioni di euro. Questa  impennata di rendimento  era inattesa, soprattutto considerando che nel 2023 lo stesso Belghali aveva sofferto la  rottura del legamento crociato  – seguita a un problema al menisco – rimanendo  fuori quasi tutta la stagione. Juventusnews24.com

