A Palo del Colle arriva ' Tarallo lab' tre giorni di eventi nella capitale del magico anello da forno

A Palo del Colle si svolge 'Tarallo lab', un evento di tre giorni dedicato alla tradizione del tarallo, con varie iniziative incentrate sulla preparazione e la cultura legata a questa specialità. Durante l’evento, vengono presentati i passaggi per realizzare questa ricetta tipica, che prevede l’uso di farina di grano tenero, olio extravergine d’oliva, acqua, vino bianco e sale. La manifestazione coinvolge produttori e appassionati della zona.

Farina di grano tenero, olio extravergine d'oliva, acqua, vino bianco e sale: da una ricetta semplice semplice, nasce uno dei fiori all'occhiello della gastronomia pugliese. A sua maestà il tarallo è dedicata la tre giorni di eventi, incontri, approfondimenti teorici e pratici che si terranno il 6, 7 e 8 marzo a Palo del Colle, capitale indiscussa di uno dei prodotti simbolo della nostra terra. "Tarallo Lab" – promosso dal Comune di Palo del Colle insieme al Consorzio Mestieri Puglia e al Laboratorio Urbano Rigenera – diventerà un laboratorio aperto, pensato per trasformare una tradizione consolidata in una leva contemporanea di sviluppo locale, lavoro di qualità e cooperazione territoriale.

Tarallo Lab: a Palo del Colle tre giorni per innovare il simbolo della tradizione puglieseFarina di grano tenero, olio extravergine d’oliva, acqua, vino bianco e sale: da una ricetta essenziale nasce uno dei prodotti simbolo della...

Gli Hora Prima chiudono con gran finale il tour al Rigenera Lab di Palo del ColleGiunge alla sua tappa conclusiva il tour di presentazioni, curato da Asteria Space, del nuovo album degli Hora Prima, tra le band progressive rock...

