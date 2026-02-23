Mercato immobiliare | Padova frena e scivola al 90° posto in Italia

Padova rallenta nel mercato immobiliare a causa di una diminuzione del 1,2% nelle compravendite residenziali nei primi nove mesi del 2025, scivolando al 90° posto in Italia. La crisi delle vendite colpisce soprattutto le zone centrali, dove il numero di transazioni è diminuito significativamente. Le richieste di acquisto si riducono e i tempi di vendita si allungano, portando a un rallentamento generale del settore. La situazione resta sotto osservazione per le prossime settimane.

Padova va controcorrente sul mercato immobiliare e finisce in coda alla classifica nazionale. Nei primi nove mesi del 2025 le compravendite residenziali in città calano dell'1,2%, con 2.468 transazioni, mentre in Italia il settore cresce del 9,1%. Il dato colloca il capoluogo euganeo al 90° posto su 99 capoluoghi analizzati dal Centro Studi Abitare Co. su dati dell'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. A commentare i numeri è Silvia Dell'Uomo, presidente di Fimaa Confcommercio Padova: «Se nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo quasi 548.

