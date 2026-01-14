Prima di andare in scena | al Ridotto del Municipale l’incontro dedicato a Don Giovanni
Domenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, si terrà l’incontro dedicato a Don Giovanni, parte della rassegna
Domenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, torna "Prima di andare in scena", la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera 20252026, realizzata grazie alla collaborazione tra associazione Amici della Lirica e Fondazione Teatri di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
