Prima di andare in scena | al Ridotto del Municipale l’incontro dedicato a Don Giovanni

Domenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, si terrà l’incontro dedicato a Don Giovanni, parte della rassegna

Domenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, torna "Prima di andare in scena", la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera 20252026, realizzata grazie alla collaborazione tra associazione Amici della Lirica e Fondazione Teatri di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

