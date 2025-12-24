Donna di 32 anni trovata morta in un lago | scomparsa dopo essere uscita da lavoro

Una giovane donna di 32 anni, originaria dell’Aquila, è stata trovata senza vita in un lago della località Pilaz a Champoluc, in provincia di Aosta. La vittima lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci della zona e non aveva fatto più ritorno dopo il lavoro. Il corpo è stato notato nell’acqua e le autorità sono state immediatamente allertate dai presenti. Indagini e ipotesi sulla dinamica. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno confermato il decesso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto: al momento, l’ipotesi più plausibile resta quella di una caduta accidentale, ma tutte le piste investigative sono aperte fino a chiarimento definitivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

