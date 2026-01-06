Solidarietà in Festa | la Befana porta gioia e condivisione con l’Interact Valle Caudina

Solidarietà in Festa, promossa dall’Interact Valle Caudina, è un’iniziativa che valorizza i gesti di condivisione e generosità. In occasione della Befana, si vuole diffondere un messaggio di vicinanza e solidarietà, sottolineando l’importanza di piccoli gesti che portano gioia e unione nella comunità. Un momento di convivialità che riscopre il valore della semplicità e dell’attenzione verso gli altri.

La Befana porta il maltempo. Festa a metà... ma tanti dolci - In una giornata con gli occhi puntati al cielo – e al livello del Pesa e dell’Elsa – Empoli ha dovuto rinunciare al salvataggio della vecchietta. lanazione.it

La Befana sul trenino porta doni e dolci a Sassari e Sorso - Sassari Una tradizione che ha segnato per anni la vita ferroviaria del nord Sardegna torna a vivere grazie all’impegno del nuovo direttivo del Cral Arst. msn.com

Casa Noemi, un piccolo seme di grande solidarietà Un pomeriggio di festa con alcune famiglie indigenti e 13 minori migranti non accompagnati... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.