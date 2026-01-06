Solidarietà in Festa | la Befana porta gioia e condivisione con l’Interact Valle Caudina
Solidarietà in Festa, promossa dall’Interact Valle Caudina, è un’iniziativa che valorizza i gesti di condivisione e generosità. In occasione della Befana, si vuole diffondere un messaggio di vicinanza e solidarietà, sottolineando l’importanza di piccoli gesti che portano gioia e unione nella comunità. Un momento di convivialità che riscopre il valore della semplicità e dell’attenzione verso gli altri.
C’è una magia discreta che accompagna i gesti semplici, quelli compiuti senza clamore ma con il cuore.È la magia che ogni anno porta con sé la Befana, ricordandoci che la festa è davvero tale solo quando è condivisa.È proprio questo spirito che ha animato l’iniziativa promossa dai ragazzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
