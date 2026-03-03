A Milano si indaga per disastro

Da laverita.info 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si indaga per un incidente che ha coinvolto il tram 9, deragliato in centro venerdì scorso. La Procura ha aperto un fascicolo e si sta concentrando sul conducente del veicolo, che ora è al centro delle verifiche investigative. Riccardo De Corato ha accusato il Comune di non aver effettuato manutenzione sulla rete da almeno 15 anni.

La Procura stringe il cerchio sull’autista del tram 9 deragliato il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, schiantatosi contro l’edificio all’angolo con via Lazzaretto e costato la vita a due passeggeri, con una cinquantina di feriti. Nel decreto di sequestro firmato dalla pm Elisa Calanducci, che coordina le indagini con il procuratore Marcello Viola e l’aggiunta Alessandra Dolci, viene contestato a titolo colposo il disastro ferroviario, oltre all’omicidio e alle lesioni. Nel decreto viene richiamato anche l’articolo 116 sul «concorso anomalo», ipotesi che potrebbe portare all’iscrizione di altri indagati tra i dirigenti Atm. Una scelta legata agli accertamenti tecnici, dalla scatola nera alla ricostruzione della dinamica e all’analisi dei documenti aziendali. 🔗 Leggi su Laverita.info

a milano si indaga per disastro
© Laverita.info - A Milano si indaga per disastro

Tram deragliato a Milano, la Procura indaga l’autista per omicidio colposo e disastro ferroviarioVenerdì pomeriggio un boato secco, a cui ha fatto seguito un silenzio surreale, ha scosso la città di MIlano.

Leggi anche: Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni | Meloni: «Quanto successo nel '97 non si ripeterà». Si indaga per disastro colposo 

Disordini a Milano in tangenziale Est

Video Disordini a Milano in tangenziale Est

Una raccolta di contenuti su A Milano si indaga per disastro

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, si indaga per omicidio colposo; Banchiere ucraino precipitato a Milano: arrestato il figlio in Spagna. Si cercano i complici; Tram deragliato a Milano, si indaga sul sistema di sicurezza: gli ultimi sviluppi delle indagini; Deraglia tram a Milano, 2 vittime e più di 40 feriti. Il conducente: Ho avuto un malore.

a milano si indagaTram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede AtmIl conducente del tram 9 che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è indagato anche per disastro ferroviario ... fanpage.it

Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposoIl conducente del mezzo deragliato il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati. L'uomo aveva raccontato di aver avuto prima un dolore alla gamba e poi un mancamento. Sequestri in sede ... tg24.sky.it

Digita per trovare news e video correlati.