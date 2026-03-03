a milano si indaga per disastro

A Milano si indaga per un incidente che ha coinvolto il tram 9, deragliato in centro venerdì scorso. La Procura ha aperto un fascicolo e si sta concentrando sul conducente del veicolo, che ora è al centro delle verifiche investigative. Riccardo De Corato ha accusato il Comune di non aver effettuato manutenzione sulla rete da almeno 15 anni.

La Procura stringe il cerchio sull’autista del tram 9 deragliato il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, schiantatosi contro l’edificio all’angolo con via Lazzaretto e costato la vita a due passeggeri, con una cinquantina di feriti. Nel decreto di sequestro firmato dalla pm Elisa Calanducci, che coordina le indagini con il procuratore Marcello Viola e l’aggiunta Alessandra Dolci, viene contestato a titolo colposo il disastro ferroviario, oltre all’omicidio e alle lesioni. Nel decreto viene richiamato anche l’articolo 116 sul «concorso anomalo», ipotesi che potrebbe portare all’iscrizione di altri indagati tra i dirigenti Atm. Una scelta legata agli accertamenti tecnici, dalla scatola nera alla ricostruzione della dinamica e all’analisi dei documenti aziendali. 🔗 Leggi su Laverita.info

Venerdì pomeriggio un boato secco, a cui ha fatto seguito un silenzio surreale, ha scosso la città di MIlano.

