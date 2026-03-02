Tram deragliato a Milano la Procura indaga l’autista per omicidio colposo e disastro ferroviario

Venerdì pomeriggio un tram a Milano è deragliato, causando un forte rumore seguito da un silenzio improvviso. La Procura ha aperto un’indagine sull’autista, accusato di omicidio colposo e disastro ferroviario. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto. La città rimane in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Venerdì pomeriggio un boato secco, a cui ha fatto seguito un silenzio surreale, ha scosso la città di MIlano. Quel giorno nel capoluogo lombardo il tram 9 è uscito dai binari lungo viale Vittorio Veneto, impattando su un edificio e causando la morte di due persone a cui si aggiungono una cinquantina di feriti. Un caso su cui oggi è arrivata la svolta giudiziaria, con la Procura di Milano che ha messo sotto indagine il conducente, 60enne con oltre 35 di servizio in ATM, con l’accusa di omicidio colposo, lesioni colpose e disastro ferroviario. L’iscrizione nel registro degli indagati del conducente del tram. Come fanno sapere gli inquirenti si tratta di un atto dovuto per consentire al conducente di nominare consulenti di fiducia e di difendersi in vista di accertamenti tecnici irripetibili, come l’autopsia sulle due vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

