A Niscemi si ripete la storia. Dopo i crolli del 1997, il paese si sgretolò lentamente, e ora si torna a parlare di errore edilizio. Meloni assicura che quanto accaduto nel '97 non si ripeterà, ma le indagini sul disastro colposo sono già in corso. La comunità si domanda se si poteva evitare tutto questo.

«Dissesto idrogeologico, in Sicilia interventi per oltre 2 miliardi. L’Isola si candida a essere il modello di riferimento per la governance». Riletto oggi, due mesi dopo essere stato pubblicato sul Sole24ore, il titolo che annuncia l’impegno di Renato Schifani, proprio in quei giorni omaggiato dal suo assessore regionale Giuseppa Savarino col premio «Custode dell’Ambiente» (sic!), è una sberla in faccia. Una beffa. Sono decenni che si ripetono, queste promesse. E nessuno lo sa meglio degli abitanti di Niscemi, sbattuti sulle prime pagine di mezzo mondo per quella frana che tutti ma proprio tutti sapevano che, presto o tardi, si sarebbe ripetuta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni | Meloni: «Quanto successo nel '97 non si ripeterà». Si indaga per disastro colposo

Approfondimenti su Niscemi 1997

Niscemi torna sotto i riflettori per un errore che si ripete da oltre due secoli.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, il paese colpito dalla frana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi 1997

Argomenti discussi: Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono i pezzi del paese; Niscemi, Musumeci: Tragedia annunciata. Un errore che si ripete da 236 anni, impossibile edificare in quei luoghi ma...; Meloni critica Trump sulla Groenlandia: L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi. Schlein: Doveva essere netta. Tajani: L'Italia si pone come Paese mediatore; Garlasco, Lovati attacca Sempio in tv: Non è pratico. Quello scontrino del parcheggio ora può diventare un boomerang.

Niscemi, Musumeci: Tragedia annunciata. Un errore che si ripete da 236 anni, impossibile edificare in quei luoghi ma...Dal 16 gennaio Niscemi è interessata da movimenti franosi che riguardano la collina che regge il paese: la situazione è peggiorata il 25 gennaio, con un fronte di frana che ha raggiunto i 4 chilometri ... affaritaliani.it

Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono i pezzi del paeseSono almeno 236 anni che la gente del posto sapeva di come fosse stato un grave errore costruire la cittadina lassù, sui colli argillosi che dominano Gela. corriere.it

Il Corriere della Sera cita MeteoWeb, Gian Antonio Stella rilancia il nostro approfondimento sulla frana di Niscemi: "un errore edificare lì" facebook