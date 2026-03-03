A Lanciano un corso di formazione sull’accoglienza in emergenza delle donne vittime di violenza

A Lanciano prenderà il via giovedì 5 marzo un corso di formazione intitolato “Accogliere in emergenza”, rivolto agli operatori che si occupano di donne vittime di violenza. L’iniziativa è promossa dall’associazione Dafne in collaborazione con il Comune di Lanciano e fa parte del progetto “Casa rosa”, finalizzato a creare una rete di protezione e supporto per le donne in difficoltà.

Partirà giovedì 5 marzo l'iniziativa formativa e di aggiornamento professionale organizzata e promossa dall’associazione Dafne in collaborazione con il Comune di Lanciano, nell’ambito del progetto “Casa rosa Partirà giovedì 5 marzo, a Lanciano, il corso di formazione e aggiornamento professionale “Accogliere in emergenza”, organizzato e promosso dall’associazione Dafne in collaborazione con il Comune di Lanciano, nell’ambito del progetto “Casa rosa – casa di accoglienza e protezione a sostegno delle donne in emergenza” annualità 2023–2024 (Convenzione REP 1199 del 28.06.2024). L’iniziativa prevede un ciclo di 20 ore articolato in 5 moduli da 4 ore ciascuno, dedicato al tema dell’accoglienza in emergenza delle donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

