Incontro di formazione per rafforzare i servizi a tutela delle donne vittime di violenza

Il prossimo incontro di formazione a Fasano mira a rafforzare le competenze dei professionisti coinvolti nella tutela delle donne vittime di violenza. L’obiettivo è costruire una rete territoriale efficace, capace di offrire risposte integrate e coordinate, garantendo supporto e protezione alle persone coinvolte. Un momento di confronto importante per consolidare le competenze e migliorare l’intervento a livello locale, promuovendo un’ambiente più sicuro e solidale.

In programma sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso "I Portici" – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia di Fasano FASANO - Costruire una rete territoriale solida, competente e capace di offrire risposte integrate alle donne vittime di violenza di genere. È questo l'obiettivo del secondo incontro di formazione "La rete dei servizi in ascolto della donna vittima di violenza di genere. Percorsi di accompagnamento", promosso dal Centro Antiviolenza "Insieme si può", in programma sabato 24 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso "I Portici" – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia di Fasano.

