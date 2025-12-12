L’associazione Braccialetti rosa a supporto delle donne vittime di violenza

L’associazione “Braccialetti rosa” si dedica a sostenere le donne vittime di violenza, offrendo supporto e sensibilizzazione. Attraverso iniziative e servizi dedicati, mira a combattere la violenza di genere e a rafforzare le vittime nel percorso di rinascita. Questa realtà rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama sociale italiano.

"Braccialetti rosa" a supporto delle donne vittime di violenza L'articolo Teleclubitalia.