L’inflazione sale all’1,5% nel 2025 corrono prezzi carrello spesa

Nel 2025, l’inflazione si attesta all’1,5%, con un aumento dei prezzi dei beni di consumo quotidiani. Questa crescita si riscontra principalmente sui prodotti del carrello della spesa, influenzando le abitudini di acquisto delle famiglie. Un quadro che riflette le dinamiche economiche attuali e le sfide per la gestione del budget domestico.

Roma, 16 gen. (askanews) – L’inflazione rialza la testa nel 2025. A correre sono soprattutto i prezzi dei prodotti del cosiddetto carrello della spesa. Secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat, in media nel 2025, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita dell’1,5% dal +1% del 2024. Nel mese di dicembre 2025 l’inflazione ha mostrato un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell’1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente). Sul banco degli imputati, e anche sotto la lente dell’Antitrust, i prezzi del carrello della spesa: i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona hanno evidenziato, a dicembre, un’accelerazione del loro ritmo di crescita (da +1,5% a +1,9%), così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2% a +2,2%), tra il 2021 e il 2025 sono aumentati del 24%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

