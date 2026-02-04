Il mercato delle due ruote torna a crescere nel 2026 | gennaio registra un +6,5% Bene moto ed elettrico

Da ilfattoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio il mercato delle due ruote riprende a muoversi, con un aumento del 6,5% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Moto ed elettrico spingono la ripresa, mentre il settore si prepara a un 2026 con segnali positivi.

Il mercato delle due ruote a motore torna a crescere con l’anno nuovo: a testimoniarlo sono i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori pubblicati da Confindustria Ancma (l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori). Il mese di gennaio 2026 registra un incremento complessivo del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Un risultato che va letto alla luce delle caratteristiche strutturali del mese: con un giorno lavorativo in meno e un’incidenza sull’andamento annuale pari a circa il 5%, gennaio si conferma tradizionalmente un mese interlocutorio, in attesa di indicazioni più consolidate dai prossimi mesi”, si legge nel comunicato di ANCMA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

