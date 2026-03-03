Naike Gruppioni di Fratelli d’Italia ha organizzato una cena con l'obiettivo di discutere del referendum in programma il 22-23 marzo. L'iniziativa invita i partecipanti a confrontarsi direttamente sui temi legati alla consultazione popolare, senza l'uso di convegni o altri mezzi formali. Durante l'evento, si parlerà dell'importanza di informare gli italiani sui motivi per cui dovrebbero recarsi alle urne.

Vieni a cena e ti parlo di referendum. E’ imperativo informare gli italiani sul motivo per cui dovrebbero andare a votare il 22-23 marzo ma non è detto che lo si debba fare attraverso convegni o dibattiti in teatri e cinema. “Welcome to dinner”: si chiama così l’iniziativa organizzata dalla deputata Naike Gruppioni di FdI. Tutti in piedi davanti a un rinfresco in piazza san Lorenzo in Lucina a Roma, con i deputati Andrea Delmastro ed Edmondo Cirielli e il costituzionalista Alessandro Sterpa per chiacchierare sul contenuto della riforma della giustizia. Botta e risposta, “è un format che serve – spiega la deputata – per far sì che i cittadini, che votino a favore, contro o che siano indecisi, possano interagire”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A cena per il "Si". L'iniziativa di Naike Gruppioni (FdI)

