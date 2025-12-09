Cena di Natale dell' Anffas al Loyd' s Baia hotel | l' iniziativa
C’è un Natale che non si limita a essere festa, ma diventa impegno, comunità e futuro: è il Natale della Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa”, da sempre un’occasione speciale per unire la comunità attorno a valori condivisi come accoglienza, solidarietà e inclusione, che torna a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
