Le Muse | nasce il nuovo presidio educativo dedicato ai bambini e ai giovani

Napolitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo faro di educazione, creatività e inclusione sociale si accende nel cuore di Napoli. È stato inaugurato oggi “Le Muse”, il nuovo centro educativo polifunzionale promosso da Altra Napoli EF in collaborazione con Asso.Gio.Ca (Associazione Gioventù Cattolica), l’Istituto scolastico Campo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

muse nasce nuovo presidioLe Muse”: nasce il nuovo presidio educativo dedicato ai bambini e ai giovani - Un nuovo faro di educazione, creatività e inclusione sociale si accende nel cuore di Napoli. Lo riporta ilmattino.it

“Le Muse”: nasce il nuovo presidio educativo a piazza Mercato - Un nuovo faro di educazione, creatività e inclusione sociale si accende nel cuore di Napoli. Come scrive napolivillage.com