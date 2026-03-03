A Benevento arriva Caparezza | appuntamento il 27 marzo

A Benevento il 27 marzo si terrà il concerto di Caparezza, uno degli artisti più originali e riconoscibili della scena musicale italiana. La data prevede un evento dal vivo che attirerà molti appassionati, molti dei quali già in attesa di ascoltare i suoi brani più noti. La location dell’evento sarà annunciata nelle prossime settimane e i biglietti sono disponibili online.

A Benevento uno degli artisti più originali e visionari della scena musicale italiana. Venerdì 27 marzo, alle ore 18, Caparezza sarà protagonista di un incontro all’Auditorium Sant’Agostino per una tappa del ciclo “Incontri ravvicinati”, promosso da Ubik e BMG. L’appuntamento sannita aprirà ufficialmente una breve tournée di eventi che, dal 27 al 31 marzo, porterà l’artista anche a Senigallia, Carrara, Modena e Catanzaro. Sarà un dialogo tra musica, fumetto e immaginazione. Durante l’incontro, Caparezza parlerà anche del suo ultimo progetto discografico, “Orbit Orbit” (disco fisico più venduto nel 2025) che intreccia universo sonoro e dimensione grafica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

