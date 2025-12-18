Il grande rap arriva a Sherwood Festival 2026 Salmo e Gemitaiz si aggiungono a Caparezza

Preparati a vivere un’estate all’insegna del rap italiano: Sherwood Festival 2026 si anima con artisti di punta come Salmo, Gemitaiz e Caparezza, portando sul palco le sonorità più intense e autentiche del panorama musicale. Un evento imperdibile per gli appassionati, che promette performance uniche e un’esperienza indimenticabile tra musica, energia e cultura urbana.

© Padovaoggi.it - Il grande rap arriva a Sherwood Festival 2026 Salmo e Gemitaiz si aggiungono a Caparezza Il rap italiano, nelle sue espressioni più potenti e rappresentative, sarà uno dei grandi protagonisti di Sherwood Festival 2026. Dopo l’annuncio, e il rapido sold out, della data di Caparezza (12 luglio 2026), il festival padovano alza ulteriormente l’asticella e annuncia l’arrivo di Salmo, uno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Il Festival del Digitale Popolare arriva (nel 2026) a Firenze Leggi anche: "Ciak, si gira": con "Bellaria Film Festival", la grande industria del cinema arriva in città Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il grande rap arriva a Sherwood Festival 2026 Salmo e Gemitaiz si aggiungono a Caparezza; Salmo annuncia altre date del suo Festival Tour 2026. Il grande rap arriva a Sherwood Festival 2026 Salmo e Gemitaiz si aggiungono a Caparezza - Salmo il 2 luglio e Gemitaiz il 7 luglio saranno protagonisti del festival padovano, arricchendo un cartellone artistico sempre più rap, dopo l’annuncio anche di Caparezza. padovaoggi.it

Arriva a Chiusa Sclafani la magia che incanta grandi e piccoli con il Grande Villaggio di Babbo Natale & le 4 Stazioni Magiche del Circolo Polare Artico! Vi aspettiamo per vivere un’esperienza unica in un villaggio natalizio ricco di luci, scenografie spet - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.