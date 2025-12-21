Pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento
Il pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento è un evento che unisce buona cucina e musica dal vivo in un'atmosfera rilassata. Gli Artenovecento proporranno un concerto intimo pre-natalizio presso la Falegnameria di piazza Malatestiana, offrendo un'occasione speciale per trascorrere un pomeriggio in compagnia.
Gli Artenovecento a Longiano per un concerto intimo pre-natalizio alla Falegnameria di piazza Malatestiana. Oggi il gruppo in versione trio suonerà all’interno del locale alle 12.30. Una versione acustica del repertorio di Fabrizio De André, in particolare delle canzoni più adatte a un’atmosfera raccolta, con arrangiamenti intimisti e attenti alle sfumature più delicate, eseguiti in trio. L’organico comprende, infatti, Matteo Peraccini, voce e chitarra; Claudia Stambazzi, flauti e voce; Emiliano Ceredi, chitarra, bouzouki, percussioni e cori. Sarà un’occasione per riascoltare o riscoprire i capolavori come Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla e qualche altra "chicca" più particolare, dedicata agli appassionati: il meglio del repertorio di Faber, dalle "hit" più celebri alle rarità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Promozione turistica, il Comune lancia 'Visit Longiano' in contemporanea con la 'Longiano dei Presepi'
Leggi anche: Castagnata 2025 al Circolo Roccolo di Arenzano con cena, pranzo e musica dal vivo
Pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento; Gli Artenovecento portano la musica di De André a Longiano; Longiano, musica: omaggio acustico a De André con gli Artenovecento alla Falegnameria.
Pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento - Gli Artenovecento a Longiano per un concerto intimo pre- ilrestodelcarlino.it
Gli “Artenovecento” portano la musica di De André a Longiano - Lo show prevede una versione acustica del repertorio di Fabrizio De André, con arrangiamenti asciutti, intimisti e attenti alle sfumature, eseguiti in trio. corrierecesenate.it
Artenovecento, pranzo in musica per il tributo a Fabrizio De Andrè - Gli Artenovecento a Longiano per un concerto intimo alla Falegnameria di piazza Malatestiana: l’appuntamento è per domenica con il gruppo in versione trio che suonerà all’interno del locale alle 12. ilrestodelcarlino.it
GIOVEDÍ 25 DICEMBRE PRANZO DI NATALE CON MUSICA E BALLO DAL VIVO TUTTO IL POMERIGGIO INIZIO PRANZO 12.30 MENÚ FISSO DI PESCE 45€ MENÚ FISSO DI CARNE 45€ MENÚ BIMBO 32€ • ACCONTO 20€ A PERSONA • I - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.