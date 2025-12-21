Il pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento è un evento che unisce buona cucina e musica dal vivo in un'atmosfera rilassata. Gli Artenovecento proporranno un concerto intimo pre-natalizio presso la Falegnameria di piazza Malatestiana, offrendo un'occasione speciale per trascorrere un pomeriggio in compagnia.

Gli Artenovecento a Longiano per un concerto intimo pre-natalizio alla Falegnameria di piazza Malatestiana. Oggi il gruppo in versione trio suonerà all’interno del locale alle 12.30. Una versione acustica del repertorio di Fabrizio De André, in particolare delle canzoni più adatte a un’atmosfera raccolta, con arrangiamenti intimisti e attenti alle sfumature più delicate, eseguiti in trio. L’organico comprende, infatti, Matteo Peraccini, voce e chitarra; Claudia Stambazzi, flauti e voce; Emiliano Ceredi, chitarra, bouzouki, percussioni e cori. Sarà un’occasione per riascoltare o riscoprire i capolavori come Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla e qualche altra "chicca" più particolare, dedicata agli appassionati: il meglio del repertorio di Faber, dalle "hit" più celebri alle rarità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento

Leggi anche: Promozione turistica, il Comune lancia 'Visit Longiano' in contemporanea con la 'Longiano dei Presepi'

Leggi anche: Castagnata 2025 al Circolo Roccolo di Arenzano con cena, pranzo e musica dal vivo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento; Gli Artenovecento portano la musica di De André a Longiano; Longiano, musica: omaggio acustico a De André con gli Artenovecento alla Falegnameria.

Pranzo in musica a Longiano con gli Artenovecento - Gli Artenovecento a Longiano per un concerto intimo pre- ilrestodelcarlino.it