Asti | aperta la corsa all’Ordine di San Secondo riconoscimento per chi onora la comunità con impegno e dedizione

Asti ha aperto ufficialmente le candidature per l’Ordine di San Secondo, un riconoscimento che premia chi ha dato un contributo concreto alla comunità attraverso impegno e dedizione. La decisione arriva in un momento in cui la città vuole valorizzare le persone che, con il loro lavoro e passione, rendono più viva e unita la comunità locale, distinguendosi per azioni che spesso passano inosservate. Tra i candidati, si cercano coloro che si sono distinti nel volontariato, nella cura delle tradizioni o nel supporto alle associazioni, con un occhio di riguardo a chi ha saputo coinvolgere e motivare gli altri. La scelta

Asti celebra i suoi benemeriti: al via le candidature per l'Ordine di San Secondo. Asti si prepara a riconoscere pubblicamente chi, con il proprio impegno, contribuisce a rendere più vivace e forte la comunità locale. L'Amministrazione Comunale ha aperto le candidature per l'assegnazione dell'"Ordine di San Secondo", un prestigioso riconoscimento riservato a individui ed enti che si sono distinti per azioni a favore del bene comune. La cerimonia di consegna è prevista per il 5 maggio 2026, giorno della festa del Santo Patrono. Un riconoscimento con radici storiche. L'iniziativa, ormai consolidata nel panorama cittadino, rappresenta un momento di particolare significato per Asti.