Top Employer 2026 dalla Lamborghini alla Ferrari fino a Hera | le 7 aziende eccellenti dell’Emilia-Romagna

La classifica Top Employers 2026, stilata dal Top Employers Institute, segnala le aziende italiane che si distinguono per l’eccellenza nella gestione delle risorse umane. Tra le 144 realtà certificate nel paese, spiccano nomi come Lamborghini, Ferrari e Hera, rappresentando l’eccellenza dell’Emilia-Romagna. Questa selezione evidenzia l’impegno delle imprese italiane nel creare ambienti di lavoro qualificanti e sostenibili.

Bologna, 15 gennaio 2026 – Sono 144 le aziende italiane certificate nella classifica Top Employers 2026 realizzata dal Top Employers Institute che certifica le migliori aziende per quanto riguarda la gestione delle risorse umane in tutto il mondo. Tra queste 47 hanno ottenuto anche la certificazione europea; 14 quelle con la certificazione globale ottenuta in più paesi di diversi continenti. Ecco l’elenco delle aziende emiliano-romagnole certificate. Automobili Lamborghini: lusso e potenza. Automobili Lamborghini Spa fondata il 7 maggio 1963 da Ferruccio Lamborghini è oggi uno dei brand più desiderati e riconoscibili del panorama automotive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

