Il 4 marzo torna in Campidoglio RomaRose – Non solo 8 marzo

Quinta edizione, evento promosso dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina Torna il 4 marzo, alle ore 17.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, “RomaRose – Non solo 8 marzo”, l’iniziativa promossa dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, giunta alla quinta edizione. “Nato nel 2022, l’evento intende riconoscere il contributo delle donne che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, incidono in modo concreto sulla crescita della città. Non una ricorrenza formale, ma un momento per mettere in luce capacità, responsabilità e dedizione nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale ”, spiega la presidente Celli. Nel corso degli anni, RomaRose ha coinvolto figure provenienti da settori differenti – dalla magistratura alla scienza, dalla cultura allo sport, dall’imprenditoria al sociale – accanto a professioniste, operatrici e a quelle donne, spesso definite “eroine silenziose”, che quotidianamente operano con passione e coraggio anche lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Per un’Europa che guardi al mondo, il 2 marzo dal Campidoglio un appello a tutte le persone di buona volontàIl 2 marzo, nel cuore di Roma, si è tenuto un appello rivolto a cristiani e cittadini di buona volontà.

Coppa Cev: Gas Sales Bluenergy a Berlino si gioca il 4 marzo, il ritorno l’11 marzoIl Gas Sales Bluenergy si prepara a sfidare il Berlin Recycling Volleys nei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup.

Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec, la 5° conferenza su cybercrime e guerra digitaleCybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano Cyberse ... adnkronos.com

SAVE THE DATE Il prossimo 26 marzo alle ore 10.00 a #Roma in #Campidoglio interverrò all’importante convegno dedicato all’economia civile. Chi vuole partecipare mi confermi la sua presenza. Vi aspetto! x.com

Martedì 3 marzo, domani, presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, si terrà il convegno “Roma Capitale – Pianeta Acqua”, promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, alla presenza dell’economista, sociologo, padre dell’economia - facebook.com facebook