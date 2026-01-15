Al via la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’ evento solidale tra musica e comicità

Ferrara si appresta a ospitare la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’, un evento benefico che combina musica e comicità. Organizzato in collaborazione con Jazz Studio Dance, questo spettacolo solidale continua a sostenere cause di solidarietà, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento e impegno sociale. Un appuntamento importante che, anno dopo anno, conferma l’importanza di unire arte e solidarietà per il bene della comunità.

Ferrara si prepara ad accogliere la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’, lo spettacolo benefico che da anni unisce arte, intrattenimento e solidarietà, realizzato in collaborazione con Jazz studio dance. L'appuntamento è per sabato 17 alle 21 nella Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara). Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto a sostegno delle attività assistenziali della fondazione Ado, che ogni giorno offre supporto concreto ai malati e alle loro famiglie. Nel corso degli anni, ‘Regalaci un sorriso’ è diventato un format apprezzato e riconoscibile, capace di mescolare buona musica, comicità, danza e momenti di magia, coinvolgendo artisti affermati e giovani talenti del territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

