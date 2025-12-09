Arsenal Women–FC Twente Women | sfida chiave per la Women’s Champions League

La Women’s Champions League fa tappa a Meadow Park per una gara che può pesare tantissimo sull’equilibrio della League Phase: l’Arsenal ospita il FC Twente in un match che vale punti pesantissimi in ottica qualificazione. Le inglesi sono in piena corsa per le posizioni che contano, mentre le olandesi inseguono e hanno bisogno di un risultato positivo per restare agganciate alla zona che porta alla fase a eliminazione. Stato di forma dell’Arsenal Women. Il percorso europeo dell’Arsenal fin qui è stato altalenante: due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro gare. La squadra ha alternato prestazioni convincenti ad altre più complesse, con qualche passaggio a vuoto soprattutto nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

