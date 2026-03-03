7 marzo | veleggiata in rosa per diritti e salute

Il 7 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la Cala di Palermo ospiterà la Veleggiata in rosa, un evento che combina sport e impegno sociale. La manifestazione coinvolgerà partecipanti di diverse età che navigheranno insieme per sensibilizzare su temi legati ai diritti e alla salute delle donne. L’evento è stato organizzato da associazioni locali e si svolgerà nel porto della città.

Il 7 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la Cala di Palermo ospiterà un evento sportivo e sociale dal nome evocativo: la Veleggiata in rosa. Organizzato dalla Lega Navale di Palermo, l'iniziativa prevede una navigazione collettiva che simboleggia partecipazione e consapevolezza, trasformando lo sport in uno strumento di inclusione e pari opportunità. L'evento si terrà alle ore 10:30, partendo dalla sede situata in Piazzetta Aldo Tabascio, con il chiaro obiettivo di rafforzare il senso di comunità. Oltre alla navigazione, la giornata includerà un momento conviviale con un piccolo rinfresco al termine della veleggiata, seguito da una lezione di yoga sul prato antistante la sede LNI lato Castello. 🔗 Leggi su Ameve.eu Marzo in rosa a BorgomaneroUn mese interamente dedicato alle donne, tra cultura, prevenzione, sport e riflessione. Commissione Salute, martedì seduta straordinaria a L'Aquila: in agenda cultura e dirittiSi riunirà domani, martedì 13 gennaio, alle ore 10, in seduta straordinaria, la Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura,...