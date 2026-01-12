Commissione Salute martedì seduta straordinaria a L' Aquila | in agenda cultura e diritti

Domani, martedì 13 gennaio alle ore 10, si terrà una seduta straordinaria della Commissione Salute del Consiglio regionale d’Abruzzo, presieduta da Paolo Gatti. All’ordine del giorno temi relativi a cultura e diritti, con l’obiettivo di approfondire questioni di interesse regionale. La riunione si svolgerà a L'Aquila, offrendo un’occasione di confronto e analisi su temi prioritari per la regione.

Si riunirà domani, martedì 13 gennaio, alle ore 10, in seduta straordinaria, la Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" del Consiglio regionale d'Abruzzo, presieduta da Paolo Gatti.All'ordine del giorno figurano tre progetti di legge e una risoluzione

