Commissione Salute martedì seduta straordinaria a L' Aquila | in agenda cultura e diritti
Domani, martedì 13 gennaio alle ore 10, si terrà una seduta straordinaria della Commissione Salute del Consiglio regionale d’Abruzzo, presieduta da Paolo Gatti. All’ordine del giorno temi relativi a cultura e diritti, con l’obiettivo di approfondire questioni di interesse regionale. La riunione si svolgerà a L'Aquila, offrendo un’occasione di confronto e analisi su temi prioritari per la regione.
Si riunirà domani, martedì 13 gennaio, alle ore 10, in seduta straordinaria, la Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” del Consiglio regionale d’Abruzzo, presieduta da Paolo Gatti.All’ordine del giorno figurano tre progetti di legge e una risoluzione, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
