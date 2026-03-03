Marzo in rosa a Borgomanero

A Borgomanero, marzo si veste di rosa con un calendario di eventi promosso dal comune e sostenuto dalla provincia di Novara. Dal 7 al 28 marzo, il centro storico ospita iniziative dedicate alle donne, tra cultura, prevenzione, sport e momenti di riflessione. L'obiettivo è coinvolgere la comunità locale attraverso una serie di appuntamenti distribuiti nel corso del mese.