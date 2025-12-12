Duomo Jazz Club | due nuovi concerti dedicati al Vocal Jazz

Il Duomo Jazz Club si appresta a concludere l’anno con due attesi concerti dedicati al Vocal Jazz, in programma il 15 e 19 dicembre. Un’occasione per gli appassionati di musica dal vivo di immergersi nelle sonorità coinvolgenti di questo genere, celebrando l’arte vocale in un’atmosfera intima e raffinata.

