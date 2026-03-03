50mila euro non ritirati | si cerca nel napoletano il vincitore del ricco premio

A dicembre del 2025, nell’ambito dell’estrazione speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati distribuiti 300 premi da 50 mila euro ciascuno. Di questi premi, uno in particolare non è stato ancora ritirato e si sta cercando il vincitore nel territorio napoletano. Finora, nessuno ha reclamato il premio e le autorità stanno verificando i dettagli della vincita.