50mila euro non ritirati | si cerca nel napoletano il vincitore del ricco premio
A dicembre del 2025, nell’ambito dell’estrazione speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati distribuiti 300 premi da 50 mila euro ciascuno. Di questi premi, uno in particolare non è stato ancora ritirato e si sta cercando il vincitore nel territorio napoletano. Finora, nessuno ha reclamato il premio e le autorità stanno verificando i dettagli della vincita.
A dicembre del 2025, grazie all’iniziativa speciale “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati 300 premi garantiti da 50 mila euro ciascuno, nell'estrazione straordinaria del concorso n. 203 di sabato 20 dicembre 2025.Tanti hanno partecipato all’iniziativa speciale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Si cerca a Lanciano il misterioso vincitore di 50mila euro al Superenalotto: può riscuotere al massimo entro il 20 marzoCercasi a Lanciano il fortunato vincitore di 50mila euro non ancora riscossi e che può incassare fino al 20 marzo.
Leggi anche: Un ambo vale 50mila euro, un terno 18mila: le vincite del weekend nel napoletano
Contenuti utili per approfondire 50mila euro
Superenalotto, due premi da 50mila euro in Sardegna non ancora ritirati: si cercano i vincitoriSuperenalotto, due premi da 50mila euro in Sardegna non ancora ritirati: si cercano i vincitori - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it
10eLotto, colpo da 50mila euro a Pesaro10eLotto, con una giocata da 3 euro, 50mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via Marino Mondini a Pesaro ... centropagina.it