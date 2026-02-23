Un ambo vale 50mila euro un terno 18mila | le vincite del weekend nel napoletano

Esulta la Campania con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, sono stati, infatti, vinti complessivamente 94.728 euro. Venerdì in via Roma a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, colpo da 50mila euro con un ambo. Nella stessa giornata - riferisce Agipronews - presso il punto vendita in via Abete San Raffaele a Melito di Napoli, premio da 18mila euro grazie ad un terno. Sabato, in corso Europa, sempre a Melito di Napoli, sono stati vinti 26.728 euro con un terno, tre terni Oro, una quaterna Oro e sei Numeri Oro.