Nell’ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato un locker

All’interno dell’ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato un locker, disponibile per i clienti. Questo servizio permette di inviare e ricevere pacchi in modo semplice e autonomo, senza la necessità di attendere l’assistenza del personale. Il locker rappresenta un’opzione pratica per gestire le spedizioni in modo rapido e sicuro, offrendo maggiore flessibilità nelle operazioni quotidiane.

Nell'ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato ed è operativo un locker che consente di spedire e ritirare i pacchi in autonomia. Il dispositivo, offre orari di apertura estesi, consentendo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell'e-commerce, rendendo.

