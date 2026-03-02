Federica Brignone ha annunciato la fine anticipata della sua stagione a causa di stanchezza fisica. La sciatrice, che aveva recentemente ottenuto risultati importanti ai Giochi Invernali, ha deciso di interrompere la stagione per motivi di salute. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine delle sue competizioni in corso.

Federica Brignone, dopo aver riscritto la storia dello sport italiano ai recenti Giochi Invernali, ha annunciato ufficialmente la fine anticipata della sua stagione agonistica. La campionessa valdostana non prenderà parte alle gare previste in Val di Fassa, né ai successivi appuntamenti di Åre o alle finali in Norvegia. Una scelta sofferta ma necessaria, dettata da un fisico che, dopo aver compiuto un autentico miracolo atletico, richiede ora il meritato riposo. La stagione che si conclude a Soldeu per la Brignone è stata breve quanto leggendaria. Tutto era iniziato in salita il 3 aprile 2025, a causa di un grave infortunio che sembrava aver compromesso le sue speranze olimpiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Federica Brignone dice basta: “Stagione finita, il mio corpo è stanco”

Federica Brignone dice basta: "Stagione finita, il mio fisico mi sta presentando il conto"Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica Brignone.

Federica Brignone, stagione finita: “Il mio fisico chiede il conto, mi prendo una pausa”Home > Sport > Sport invernali > Federica Brignone, stagione finita: “Il mio fisico chiede il conto, mi prendo una pausa” Si è conclusa a Soldeu la...

Contenuti e approfondimenti su Federica Brignone.

Temi più discussi: Federica Brignone: Dovrò convivere con il dolore. Se non miglioro sarà difficile continuare nel 2027; Sci, i dubbi di Federica Brignone: Se non miglioro difficilmente mi vedrete in futuro; Brignone, stagione finita: Il mio fisico mi sta presentando il conto; Brignone, niente discesa: Ho ancora dolore, se non miglioro sarà difficile vedermi il prossimo anno.

Federica Brignone dice basta: Stagione finita, il mio fisico mi sta presentando il contoLa bicampionessa olimpica si arrende al dolore e non gareggerà nel finale di Coppa: Ho chiesto molto ora ho bisogno di proseguire la riabilitazione ... msn.com

Brignone, stagione finita: Il fisico presenta il conto. Mi serve una pausaNiente più gare, almeno fino all’inverno prossimo, per la due volte campionessa olimpica rientrata dell’infortunio prima dei Giochi: Con le Olimpiadi abbiamo fatto un miracolo ... sport.quotidiano.net

Non è un addio. Ma sicuramente è uno stop importante. E in qualche modo lo aveva lasciato intuire dopo il trionfo olimpico. Federica Brignone ha annunciato di prendersi “una pausa”: “Ho provato a proseguire la stagione - ha spiegato-, adesso però il mio fisi - facebook.com facebook

FEDERICA BRIGNONE CONCLUDE LA SUA STAGIONE Dall’infortunio del 3 aprile 2025 al gradino più alto del podio olimpico. Federica Brignone chiude a Soldeu la sua stagione, dopo aver scritto una pagina di storia indelebile a Milano-Cortina 2026 D x.com