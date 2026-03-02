Federica Brignone dice basta | Stagione finita il mio fisico mi sta presentando il conto

Federica Brignone ha annunciato la fine della sua stagione a causa di problemi fisici, spiegando che il dolore le impedisce di continuare. La campionessa olimpica ha comunicato di aver deciso di non partecipare alle ultime gare di Coppa del Mondo, sottolineando di aver fatto questa scelta per tutelare la propria salute. La sciatrice ha spiegato di aver chiesto di interrompere la stagione, riconoscendo che il suo corpo non le consente più di gareggiare.

Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica Brignone. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante a Milano Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 14-15 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. “Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi – dichiara Brignone -. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

«Federica Brignone immensa» è ciò che continuano a ripetere tutti. Un percorso, certo, non facile il suo: «Scambierei i due ori per la vita di prima»

Federica Brignone parla da Soldeu in Andorra dopo i due ori olimpici: «Pensavo di stare meglio, non voglio smettere ma devo convivere con il dolore»

