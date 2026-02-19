Principe Andrea rilasciato dopo 12 ore | Re Carlo avverte nuove ombre sul ranch degli orrori di Epstein

Il principe Andrea è stato rilasciato dopo quasi dodici ore di interrogatorio, causato dalle accuse legate al caso Epstein. Durante l’interrogatorio, gli investigatori hanno cercato di chiarire il suo coinvolgimento nel controverso ranch degli orrori. Andrea si è presentato in tribunale in modo tranquillo, ma le domande sono state molte e pressing. Re Carlo è stato informato sui dettagli emersi, mentre le indagini proseguono. La vicenda aggiunge nuove ombre sulla famiglia reale britannica.

Il principe sottoposto ad un lungo interrogatorio. Il principe Andrea rilasciato dopo quasi dodici ore di interrogatorio. Ma guai a pensare che la vicenda sia chiusa. L'uscita in auto dalla stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk, fotografata dai media britannici, è solo l'ultimo capitolo di una saga che continua a mettere sotto pressione la Corona. Il fratello di Carlo III, già noto come duca di York, resta indagato nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, morto nel 2019 mentre era detenuto con accuse di traffico sessuale di minori. La polizia britannica, al momento, non ha formulato incriminazioni formali, ma il caso è stato definito "attivo".