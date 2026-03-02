Secondo quanto riferito dallo stylist dell’attrice, Tom Holland e Zendaya si sono sposati. Le voci sulla loro relazione avevano circulato da tempo, ma ora ci sarebbe una conferma ufficiale riguardo al matrimonio tra i due attori. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità o sulla data dell'evento.

«Il matrimonio c’è già stato e ve lo siete perso», ha detto Law Roach sul red carpet degli Actor Awards, confermando che le due star si sono dette sì Voci e indiscrezioni si rincorrevano da tempo, ma adesso sembra arrivata la conferma ufficiale del fatto che Tom Holland e Zendaya si sono sposati. È passato un anno da quando l’attrice è comparsa sui red carpet dei Golden Globe con un gigantesco anello di fidanzamento al dito, e la notizia delle nozze è arrivata su un altro tappeto rosso. Si tratta di quello degli Actor Awards (ex Sag Awards), dove Law Roach, storico stylist di Zendaya, durante una chiacchierata con Access Hollywood, si è lasciato sfuggire che «il matrimonio c’è già stato e ve lo siete perso». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tom Holland e Zendaya si sono sposati: parola dello stylist dell’attrice

Leggi anche: “Zendaya e Tom Holland si sono sposati”, la rivelazione dello stylist Law Roach

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto? L’indizio non lascia dubbiTra i matrimoni più attesi del 2026 c’è quello di Zendaya e Tom Holland: le due stelle della nuova scuola di Hollywood.

Tom Holland and Zendaya swapped #tomholland #zendaya

Tutti gli aggiornamenti su Tom Holland.

Temi più discussi: Zendaya racconta le red flag nelle relazioni: Un segnale d’allarme è sempre un segnale d’allarme. Tom Holland? Solo green flag; La giovane diva si sposa in segreto: il nuovo anello non lascia dubbi; Tom Holland e Zendaya si sono sposati? Il matrimonio c'è già stato, ve lo siete perso: la rivelazione sul red carpet; Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law Roach.

Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law RoachOspite degli Actors Awards 2026, lo stilista Law Roach ha confermato una delle più insistenti voci di corridoio del momento: Zendaya e Tom Holland avrebbero già celebrato le nozze. comingsoon.it

Tom Holland e Zendaya si sono sposati: matrimonio privato per le due star di HollywoodLa coppia avrebbe finalmente pronunciato il suo Sì in maniera ufficiale con una cerimonia lontana dagli occhi indiscreti di reporter e paparazzi ... movieplayer.it

C’è chi organizza matrimoni con dirette social e hashtag dedicati. E poi ci sono loro. Secondo Law Roach, storico stylist di Zendaya, le nozze tra l’attrice e Tom Holland sarebbero già realtà. In gran segreto, ovviamente. facebook