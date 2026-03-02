Tom Holland e Zendaya si sono sposati in segreto? Ecco gli indizi

Si vocifera che Tom Holland e Zendaya abbiano celebrato un matrimonio segreto, senza comunicare nulla ai media. Fonti riferiscono che la coppia avrebbe già detto il sì in privato, lasciando poche tracce pubbliche dell’evento. Non ci sono conferme ufficiali, ma alcuni indizi alimentano questa ipotesi. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, creando sconcerto tra i fan.

Le cronache rosa di tutto il mondo e i fan della coppia stanno impazzendo per l'ultima indiscrezione: Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati. La coppia, che ha conquistato il pubblico recitando fianco a fianco nella trilogia di Spider-Man a partire dal 2016, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata. Tuttavia, le recenti dichiarazioni trapelate durante un evento del settore suggeriscono che i due attori abbiano finalmente compiuto il grande passo, trasformando i lunghi anni di fidanzamento in un matrimonio celebrato lontano dai riflettori. A lanciare l'indiscrezione definitiva è stato Law Roach, celebre stilista e stretto collaboratore di Zendaya, durante i 2026 Actor Awards. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto? L’indizio non lascia dubbiTra i matrimoni più attesi del 2026 c’è quello di Zendaya e Tom Holland: le due stelle della nuova scuola di Hollywood.

Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law RoachOspite degli Actors Awards 2026, lo stilista Law Roach ha confermato una delle più insistenti voci di corridoio del momento: Zendaya e Tom Holland avrebbero già celebrato le nozze. comingsoon.it

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, lo stylist: Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete persoZendaya e Tom Holland si sono sposati. A confermarlo è stato Law Roach, lo storico image architect dell'attrice di Euphoria sul red carpet degli Actor ... fanpage.it

Il matrimonio è già stato celebrato. Ve lo siete perso. " Con queste parole dirette, Law Roach, stylist di Zendaya, ha confermato ai microfoni di Access Hollywood quello che molti sospettavano da tempo: Tom Holland e Zendaya si sono sposati lontano dai riflett - facebook.com facebook