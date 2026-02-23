Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto? L’indizio non lascia dubbi

La scoperta di una presunta unione tra Zendaya e Tom Holland nasce da un dettaglio fotografico pubblicato sui social, che mostra le due star con anelli al dito. La scelta di mantenere il silenzio alimenta le voci di un matrimonio segreto, avvenuto senza clamore pubblico. Le immagini sono state scattate durante una cena intima in un ristorante di Los Angeles. La domanda che circola tra i fan riguarda proprio la verità dietro questa ipotesi.

Tra i matrimoni più attesi del 2026 c'è quello di Zendaya e Tom Holland: le due stelle della nuova scuola di Hollywood. L'attrice icona della Generazione Z ha sfoggiato un diamante al dito sul red carpet annunciando così il fidanzamento e, adesso, è proprio un nuovo anello a lasciar pensare che il fidanzamento sia finito e che sia arrivato il matrimonio. Che Zendaya e Tom si siano sposati in gran segreto? Le voci invadono il web, ma loro restano in silenzio. Zendaya porta la "fede" al dito. Tra le attrici più acclamate del momento, con un nuovo romanticissimo film in arrivo (dove recita al fianco di Robert Pattinson), Zendaya vive con una perenne coda di paparazzi al seguito.

Tom Holland e Zendaya sposi in segreto? Il dettaglio che infiamma il webUn anello d’oro sul dito di Zendaya a Beverly Hills ha suscitato sospetti tra i fan, alimentando le voci di un matrimonio segreto con Tom Holland.

Tom Holland e Zendaya insieme a Londra: ecco le foto con la famiglia della star di Spider-ManTom Holland e Zendaya sono stati avvistati a Londra, dove hanno trascorso alcuni momenti in compagnia della famiglia.

