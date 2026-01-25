Il presidente ucraino Zelensky ha richiesto un incremento del supporto internazionale per migliorare i sistemi di difesa aerea, in risposta agli attacchi russi che hanno causato la sospensione del riscaldamento in numerosi edifici di Kiev. La richiesta mira a rafforzare la protezione del paese e a garantire la sicurezza della popolazione durante questo periodo di crisi.

Kiev, 25 gen. (AdnkronosAfp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati un maggiore supporto per la difesa aerea, dopo che centinaia di edifici a Kiev sono rimasti senza riscaldamento per il secondo giorno dopo gli attacchi russi. La Russia ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine durante i quasi quattro anni di guerra, ma Kiev afferma che questo inverno è stato il più duro, con centinaia di droni e missili russi che hanno sopraffatto le difese aeree durante gelate particolarmente intense. "Solo questa settimana, i russi hanno lanciato più di 1.700 droni d'attacco, più di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'necessari maggiori sistemi difesa aerea'

Leggi anche: Ucraina, Kallas: se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra | Zelensky: "Presto riceveremo nuovi sistemi di difesa aerea"

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Presto riceveremo nuovi sistemi di difesa aerea" | Trump: "Pensavo di mettere fine alla guerra per i miei rapporti con Putin"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ukraine purchased US-produced Patriot air defence system - Zenskiy announces

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 gennaio. Zelensky: Saremo a Davos se avremo armi necessarie per la difesa; Ucraina, negoziatori di Kiev arrivati negli Usa per i colloqui; Ucraina, Zelensky: Lavoriamo alla pace, ma la Russia non vuole la diplomazia; Le notizie di martedì 20 gennaio sul conflitto in Ucraina.

Ucraina: Zelensky, 'necessari maggiori sistemi difesa aerea'Kiev, 25 gen. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati un maggiore supporto per la difesa aerea, dopo che ... iltempo.it

Ucraina, Zelensky: Colloqui ad Abu Dhabi costruttivi. Usa: nuovo round 1 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky: Colloqui ad Abu Dhabi costruttivi. Usa: nuovo round 1 febbraio ... tg24.sky.it

#Ucraina Zelensky accusa la Russia di attaccare non solo infrastrutture critiche ma anche edifici residenziali. In 1 settimana "usati più di 1.700 droni, oltre 1.380 bombe aeree e 69 missili di vario tipo". A Kiev 1.676 condomini al buio e al freddo. x.com

Nei colloqui trilaterali Ucraina-Russia-Usa ad Abu Dhabi si sono discussi “molti temi, ed è importante che i colloqui siano stati costruttivi”, a scriverlo su Telegram è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine della seconda giornata di negoziati - facebook.com facebook