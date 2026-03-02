Zappacosta si conferma una presenza affidabile nel campionato di fantacalcio, con tredici valutazioni positive consecutive che fanno crescere i bonus. Nell'ultima partita contro il Sassuolo, l'esterno dell'Atalanta ha fornito un assist decisivo per il gol di Musah, anche se la squadra ha perso l'incontro. La sua continuità nelle prestazioni lo rende un elemento apprezzato dagli appassionati di fantasy football.

Subentrato a Bellanova all'intervallo del match contro il Sassuolo, Davide Zappacosta è stato uno dei più positivi fra i giocatori dell'Atalanta in quella che è stata una partita a dir poco storta per la Dea, la quale è capitolata al Mapei Stadium nonostante essere stata in undici contro dieci per oltre 75 minuti. Anche in una giornata no, in cui i giocatori di Palladino hanno probabilmente pagato le fatiche europee (proprio nel match contro il Borussia Zappacosta ha trovato anche il gol), l'esterno ex Chelsea è riuscito a dare un contributo positivo, portandosi a casa un 6, che al Fantacampionato diventa però un 7 grazie all'assist servito a Musah per il gol che ha accesso le speranze di rimonta dei bergamaschi nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zappacosta al fanta è una garanzia: tredici sufficienze di fila e i bonus aumentano

