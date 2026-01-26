Miretti altro bonus | è lui l' affare low cost per la seconda parte di stagione al fanta

Miretti si conferma un'opzione interessante per la seconda parte della stagione di fantacalcio. Dopo aver contribuito con un gol e due assist nelle ultime quattro partite, il centrocampista della Juventus sembra aver trovato nuova efficacia sotto la guida di Spalletti. Un investimento low cost che potrebbe offrire buone opportunità, grazie alla sua crescita e alle occasioni di rendimento che può garantire nel prosieguo del campionato.

L'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha totalmente cambiato il futuro di Fabio Miretti. Impiegato dal tecnico di Certaldo in dieci delle ultime undici gare giocate dai bianconeri, il centrocampista si è conquistato il proprio ruolo da jolly con una graduale scalata, lasciando così definitivamente alle spalle le zero presenze sotto la gestione Tudor. Impiegato da titolare per la prima volta in stagione contro il Sassuolo (19ª giornata), l'ex Genoa ha ripagato la fiducia del proprio tecnico con un gol. In due dei tre match successivi, contro Cremonese e Napoli, sono poi arrivati anche due assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

