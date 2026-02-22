Caqueret adesso fa il Nico Paz dopo gli assist anche i gol | quanti bonus al fanta

Caqueret ha segnato due gol nelle ultime partite, dopo aver fornito tre assist, grazie a una crescita costante. La causa di questa svolta è la sua maggiore incisività in campo, che lo rende un elemento chiave per le strategie di gioco. Con una media di 7,9 dal 2026, il francese non solo si conferma affidabile, ma diventa anche un protagonista nel Fantacampionato. La sua evoluzione continua a sorprendere gli appassionati.

Caqueret ha aperto il 2026 nel migliore dei modi, ma ciò che sta facendo nelle ultime settimane è persino superiore alle aspettative. Non è sempre un titolare inamovibile, eppure Fabregas difficilmente rinuncia alla qualità di Maxence in mezzo al campo. Dall’inizio o a gara in corso, il francese ha comunque timbrato il cartellino in 19 occasioni su 26 giornate di campionato. Fino a poco tempo fa era considerato soprattutto un centrocampista affidabile, continuo, da voto sicuro. Ora, invece, sta aggiungendo anche i bonus al suo repertorio. Nelle ultime sette partite ha messo insieme 3 assist e 2 gol, numeri da attaccante vero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fagioli, la svolta anche al fanta: dopo i voti alti e gli assist ecco il golFagioli ha segnato il suo primo gol in campionato, un fatto che ha rivoluzionato la sua stagione.

