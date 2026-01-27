Burtleina inaugura il suo punto vendita a ChorusLife | la bortellina piacentina debutta a Bergamo

La nuova apertura di Burtleina nel centro ChorusLife a Bergamo segna l’ingresso ufficiale del marchio nel territorio. Il punto vendita, inaugurato il 24 gennaio, offre ai clienti un’occasione per scoprire i prodotti tradizionali della zona in un contesto moderno e accessibile. Un passo importante per la crescita del brand e per valorizzare le specialità locali nella città bergamasca.

Bergamo. Dopo l’apertura di fine dicembre, sabato 24 gennaio Burtleina ha inaugurato ufficialmente a Bergamo il suo primo punto vendita, all’interno dello smart district ChorusLife in via Carlo Serassi 26. Curiosi, buongustai e appassionati hanno partecipato a un pomeriggio di assaggi e brindisi, scoprendo un prodotto che porta in città un pezzo di tradizione piacentina. Il progetto nasce infatti da una storia familiare e dall’idea di portare oltre i confini locali una ricetta “povera” ma identitaria: la bortellina (“burtleina”, in dialetto piacentino), una frittella fritta a metà strada tra frittata e crepe croccante, proposta in abbinamento a salumi e formaggi del territorio piacentino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Burtleina Piacentina

