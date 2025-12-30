Hojlund cresce ancora | il Napoli vede salire il suo valore

Riconosciuto come elemento di crescita, Rasmus Hojlund contribuisce a rafforzare il valore complessivo del Napoli. I suoi miglioramenti in campo si riflettono nei numeri e nell'importanza strategica della squadra, sottolineando un percorso di sviluppo continuo. Questo trend positivo evidenzia come l'apporto del giovane attaccante stia influenzando in modo crescente l'identità e il valore del club partenopeo.

Il rendimento cresce, i numeri pure, e con loro anche il peso specifico sul presente.

