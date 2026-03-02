xbox la nuova ceo asha sharma conferma che sta utilizzando un account condiviso

La nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, ha confermato di utilizzare un account condiviso. Quando ha annunciato la sua nomina, ha mostrato il suo gamertag pubblico, attirando l’attenzione su questo particolare dettaglio. La scelta di condividere l’account è stata pubblicamente confermata dalla stessa Sharma, che ha reso noto il suo modo di interagire con la piattaforma.

Quando Asha Sharma si è presentata ufficialmente come nuova CEO di Xbox, uno dei dettagli che ha attirato maggiore attenzione è stato il suo gamertag pubblico. Molti utenti hanno iniziato a consultare il profilo, osservando giochi avviati, obiettivi sbloccati e attività recenti. Tuttavia, qualcosa ha insospettito parte della community: la varietà dei titoli e dei risultati sembrava poco coerente con il tempo a disposizione di una dirigente appena nominata ai vertici di una divisione così complessa. Di fronte alle perplessità, Sharma ha scelto di intervenire direttamente, spiegando la situazione con trasparenza. Ha chiarito che il profilo era stato creato di recente con l’intento di imparare e comprendere meglio il mondo Xbox dall’interno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

La nuova CEO di Xbox Asha Sharma mostra il suo profilo, ma la community solleva dubbiIl recente cambio ai vertici di Microsoft Gaming continua a far discutere la community.

Asha Sharma: la nuova CEO di Microsoft Gaming svela il proprio profilo Xbox ma alcuni fan sono sospettosiDopo il ritiro di Phil Spencer e l’uscita di Sarah Bond, la guida di Microsoft Gaming è passata ad Asha Sharma, figura finora poco nota al pubblico...

